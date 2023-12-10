Савичева впервые призналась, что пережила анорексию из-за токсичных отношений: «Я весила 37 кг»

Юлия Савичева впервые рассказала широкой публике о несчастной любви и тяжелых последствиях, которые ей пришлось пережить еще в подростковом возрасте.

Звезда влюбилась в школе в «плохого парня», который постоянно устраивал ей эмоциональные качели. После дозы комплиментов он стал предъявлять ей претензии по поводу внешнего вида, сообщает KP.RU.

«Где-то через неделю-две начались странные высказывания — что я не настолько стройна, как Света — вон она какая худенькая, женственная, а ты такая пацанка, странно одеваешься... Мне это было очень неприятно», - поведала Савичева.

Ради любимого она буквально довела себя до истощения, отказываясь от пищи и съедая в день по 1 глазированному сырку. В итоге Савичева стала весить 37 килограммов при росте 160 сантиметров, довела себя до анорексии.

Но похудение, длинные волосы и смена имиджа не помогли – парень был не единожды застукан с другими девушками.

Юлия Савичева впала в такое состояние, что не могла выходить из дома и продолжать учебу в школе. А когда все-таки вышла в люди недели через две, ее парня и след простыл. Позже она поняла, что ее возлюбленный нездоровый человек, абьюзер. И с ним никогда бы не получились здоровые отношения.

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