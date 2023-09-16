«16-летний чувак бабку «клеил» четыре часа»: Анна Плетнева рассказала, как ее пытался закадрить подросток

Певица Анна Плетнева стала гостьей ВК-шоу «Кстати» и рассказала, как выпустила новую версию своей культовой песни «Плохая девочка» вместе с молодыми рэперами. Трек вышел летом 2023 года.

46-летняя артистка поведала, что однажды она летела в самолете, и к ней подсел парень двадцати лет на вид (позже оказалось, что ему 16). Юноша не узнал звезду и начал «клеить» ее, как обычную девушку, приглашать на вечеринку к своим друзьям. Плетневой очень польстило, что молодой человек обратил на нее внимание в таком ключе.

«Мне дико прикольно, потому что ну реально интересно. Мне было приятно, конечно. Я думала: «Блин, поперло!» - рассказала певица.

Весь полет они разговаривали о музыке, молодой человек давал послушать треки в своем плеере, и одна из композиций Анне понравилась. Она спросила, чья это песня, и кавалер рассказал, что ее записал его брат из Екатеринбурга. Женщина попросила контакты музыканта, чтобы поработать с ним. Ну и пришлось признаться, что она поет в группе «Винтаж».

«И тут чувака накрывает! Он краснеет, белеет, он понимает, что бабку «клеил» весь полет! Просто 16-летний чувак бабку «клеил» четыре часа подряд! Моему сыну 14… - продолжила историю Плетнева. – Я говорю: «Ну вот, группа «Винтаж». А он: «Ой, моя мама вас знает…»

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Юный рэпер Скидри был шокирован тем, что с ним хочет поработать такая звезда. Два месяца они сводили культовый трек по-новому, чтобы выпустить современную версию «Плохой девочки» - и вуаля.