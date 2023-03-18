Кто такие альфонсы, и как от них избавиться: советы Розы Сябитовой

Весна – время, когда хочется влюбиться. Но в это период гормонального всплеска девушке очень важно не нарваться на альфонса. Кто это такой и как избежать встречи с ним, рассказала известная телесваха Роза Сябитова.

«Чаще всего альфонсами становятся сыновья одиноких и успешных бизнес-леди, работающих с утра до вечера и подменяющих недостаток материнского внимания бесконечными потаканиями, что приводить к тому, что ребенок становиться великолепным манипулятором, играющим на чувстве вины матери. Став мужчиной, он привыкает жить по принципу: получать все, что ему хотелось бы, но ничего не давая взамен», - пишет Сябитова в своем Дзен-канале. «Психологи утверждают, что в любом случае в прошлом амбициозного альфонса скрывается неблагополучное детство. Поэтому ради цели «никогда ни в чем не нуждаться» он использует любые подручные средства, в том числе полный арсенал прожженного обольстителя». «Трагедия в том, что со временем такие мужчины окончательно убеждаются в собственной безупречности: становятся утонченными, холеными, уверенными в том, что они сами по себе уже большой приз. Все эти мальчики, вырастая, ищут свою благодетельницу, покровительницу или на худой конец заботливую няню».

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Альфонсов можно разделить на несколько групп, которые определяются уровнем их потребностей.

Бытовой альфонс

Это мужчина, чаще всего, без постоянного места жительства, без работы, так как приезжий. В силу определенных причин он не сумел адаптироваться в современном мире, и поэтому предпочитает просто сесть на шею женщине. Чтобы «жертва» не сорвалась с крючка, для надежности, альфонс старается полностью подчинить себе женщину, занижая ее самооценку, постоянно выказывая недовольство ею, внушая, что он единственный, кому она нужна.

Жертвами таких мужчин становятся доверчивые женщины, готовые жертвовать собой во имя любви, склонные себя недооценивать. Избавиться от бытового альфонса очень сложно. Присосавшись как пиявка, он отлипнет, только когда «высосет всю кровь», либо встретит новую жертву, готовую взвалить на себя тяжкий крест жертвенной любви.

Альфонс-обольститель

Живет в дорогой съемной квартире, с претензией на обеспеченную жизнь, желательно в обществе молодой и красивой женщины. На первых порах способен подарить даме дорогой букет цветов или подарок, чтобы усыпить ее бдительность, но, когда жертва попадается в его сети, он больше не заботится о подобного рода тратах.

Альфонс-обольститель хороший психолог, способный любыми способами вызвать к себе участие, от рассказов душещипательных историй о проблемах со здоровьем, бедах на работе или трагедии в жизни лучшего друга. Все эти усилия направлены на то, чтобы жертва испытывала жалость к нему, мужчина представит свою проблему таким образом, что ей было неловко остаться безучастной.