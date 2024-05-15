Степан Меньщиков приехал из Таиланда в Москву без жены: «Самый лучший подарок»

Бывшему участнику проекта «Дом-2», шоумену Степану Меньщикову, 15 мая исполнилось 47 лет. Известно, что Меньщиков живет в Таиланде вместе с женой Ангелиной Монах и дочкой Степаней.
А весной нынешнего года Меньщиков принял участие в шоу «Выживалити» на канале «Пятница!».
Сейчас Степан Меньщиков находится в российской столице. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, как будет праздновать свой день рождения.
«У меня все хорошо. Сейчас я в Москве, еду поздравлять своих детей с днем рождения папы. Конечно, самый лучший подарок я сам себе сделал. Это билет на родину. Я приехал, и я самый счастливый человек. Вот мой главный подарок: свой день рождения отметить в Москве, в любимой стране», — признался шоумен.
Степан Меньщиков также рассказал, что уже получил много поздравлений от своих многочисленных подписчиков в социальных сетях.
Степан Меньщиков с женой Ангелиной, дочкой и внучкой жены. Фото: из личного архива Степана Меньщикова
Стоит добавить, что Степан Меньщиков прилетел в Москву без жены Ангелины Монах. Она вместе с дочкой Степаней осталась дома, в Таиланде.
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