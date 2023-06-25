Большущие карие глаза, хвостик на макушке: жена Степы Меньщикова засняла, как красотуля-дочь ест спагетти палочками

Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Ангелина Монах восхитилась способностями малышки, которой нет еще и трех лет.

Дочери экс-участников «Дома-2» Ангелины Монах и Степана Меньщикова Степании нет еще и трех лет. Она растет очаровательной малышкой.

У нее большущие карие глаза, светлые волосы, которые мама обычно собирает в хвостик на макушке, чтобы не мешали.

В микроблоге Ангелина Монах разместила видео, которым запечатлела, как маленькая Степаня ест палочками спагетти, лихо управляясь непривычным столовым прибором.

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«Дочь, покажи, как ты палочками кушаешь! – обратилась Ангелина Монах к малышке. – Представляете, сама накрутила и кушает палочками. Вообще, умница! Я думаю, что ее научили в детском саду».

Напомним, семья Степана Меньщикова сейчас живет в Таиланде. Ангелина Монах уехала в эту экзотическую страну с дочкой еще зимой, а в апреле к ним присоединился и Степан Меньщиков.

Дочь Степана Меньщикова и Ангелины Монах. Фото: соцсети

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