Большущие карие глаза, хвостик на макушке: жена Степы Меньщикова засняла, как красотуля-дочь ест спагетти палочками

Дочери экс-участников «Дома-2» Ангелины Монах и Степана Меньщикова Степании нет еще и трех лет. Она растет очаровательной малышкой.

У нее большущие карие глаза, светлые волосы, которые мама обычно собирает в хвостик на макушке, чтобы не мешали.

В микроблоге Ангелина Монах разместила видео, которым запечатлела, как маленькая Степаня ест палочками спагетти, лихо управляясь непривычным столовым прибором.

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