Степан Меньщиков из «Дома-2» о реалити «Выживалити»: «Все думал, когда же мы будем ночевать в дохлой лошади, как Ди Каприо…»

1 марта на телеканале «Пятница!» стартует реалити «Выживалити», в котором звезды популярных российских шоу станут бороться за крупный денежный приз размером 10 миллионов рублей.
Степан Меньщиков, знаменитый участник телепроекта «Дом-2», который пытался построить любовь с Аленой Водонаевой, Викторией Боней и другими красавицами, примет участие и в новом реалити.
Любимец зрителей, эпатажный и эксцентричный Степан рассказал Teleprogramme.pro о новом опыте, личной жизни и планах.
Степан Меньщиков полюбился зрителям благодаря своему веселому и доброму нраву, непосредственности и эксцентричности. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
О проекте
- Легко ли было принять решение об участии в проекте?
- Легко и быстро принял решение об участии — мчал на проект, аж гайки из трубы летели!
- С вами соревнуются сильные соперники, кого считаете претендентом на победу?
- Да, соперники сильные, но у меня есть план, и он прекрасен. Так что я — первый кандидат на победу.
- Когда шли на проект, ожидали там то, что пришлось испытать?
- В принципе, я и морально и физически был готов к участию, но многие вещи останутся в моей памяти навсегда.
Степан Меньщиков был готов к сложным испытаниям. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Что стало самым сложным?
- Я все думал, когда же мы будем ночевать в дохлой лошади как Ди Каприо… Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Это самый экстремальный «тренинг» в моей жизни.
- На «Доме-2» ни дня без скандала, здесь обстановка в коллективе другая?
- Все в лучших традициях Дома-2. Вы что, Дом-2 — это же моя академия!
- С кем-то удалось подружиться или каждый сам за себя?
- С каждым участником коллектива сложились свои отношения, а с кем-то мы были знакомы и до «Выживалити». О каждом из них у меня сложилось свое мнение, и я его озвучил в эфире. Но в целом с ребятами мы нашли общий язык и самое главное — мы постоянно смеялись.
В момент стресса обостряется чувство юмора и практически каждый становится Мартиросяном! Это нас и поддерживало на протяжении всей игры. Да что там игры, всей жизни. Но все, конечно, понимали, что «Выживалити» — это борьба за собственные интересы, и тут все друг другу конкуренты.
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Степан Меньщиков нашел общий язык с другими участниками. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Были ли такие моменты, когда хотелось все бросить и уйти?
- Знаете, взялся за грудь — говори что-нибудь. И уж если я принял решение об участии в шоу, то никаких препятствий для меня нет. Делаешь все до конца и на 100%.
- Какие качества нужны, чтобы победить, на ваш взгляд? Сила, выносливость или ум, хитрость?
- Нужны такие вещи: молоток, тиски и клещи, стол, напильник и ножовка, а всего нужней сноровка.
Участникам реалити «Выживалити» приходилось спать в невыносимых условиях. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Что осталось за кадром?
- Что осталось за кадром, то осталось за кадром. А за кадром ой что осталось!
- Делались ли участникам какие-то послабления или все испытания выполнялись на износ?
- Все участники выполняли те требования, которые предъявлялись правилами. Они, кстати, каждый час мутировали, как только мы к ним адаптировались.
Степан Меньщиков заявил себя как первый претендент на победу. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
О личном
- У вас две дочери. Кем вы видите их в будущем? Часто видитесь со старшей?
- Я их вижу достойными дочками и людьми со своими интересами, существующими во взаимной любви и уважении к их родителям. С Варей, конечно, не так часто вижусь, как со Степанией, но с ней тоже всегда на связи.
- Как с женой приняли решение вернуться на «Дом-2»?
Организаторы проекта Дом-2 пригласили нас тряхнуть стариной и пройти курсы молодых родителей на съемочной площадке. Мы с Ангелиной тогда еще не были официально женаты, но согласились поучаствовать. Тем более, это было время локдауна, и сам Бог велел это время пережить там.
Степан Меньщиков с женой принимал участие в проекте «Дом-2». Фото: личная страница Степана Меньщикова во «ВКонтакте»
- Не изменились ли отношения после прихода на реалити-шоу?
- После прихода на реалити наш отношения только укрепились и закалились в любовных баталиях.
- Чем, кроме деятельности ведущего, сейчас занимаетесь? У вас есть семейный бизнес. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.
- Живу и тружусь в Таиланде. Один из проектов — event-агентство «Мы счастливы».
Меньщиков считает, что на «Выживалити» важнее всего сноровка. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Строите ли планы на жизнь или все происходит само по себе?
- Какой неожиданный вопрос! Планирование — это основа жизни!
- Что для вас главное в жизни?
- В жизни главное - семья и близкие люди. А еще важно жить и получать удовольствие от своего дела.
- О чем сожалеете в своей жизни?
- К сожалению, у меня совсем нет времени на сожаления!
- Если бы не попали на «Дом-2» стали бы знамениты? И как сложилась бы судьба в таком случае? Кем бы стали?
- Ученым. Футурологом.