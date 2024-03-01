Степан Меньщиков из «Дома-2» о реалити «Выживалити»: «Все думал, когда же мы будем ночевать в дохлой лошади, как Ди Каприо…»

- Что стало самым сложным?

- Я все думал, когда же мы будем ночевать в дохлой лошади как Ди Каприо… Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Это самый экстремальный «тренинг» в моей жизни.

- На «Доме-2» ни дня без скандала, здесь обстановка в коллективе другая?

- Все в лучших традициях Дома-2. Вы что, Дом-2 — это же моя академия!

- С кем-то удалось подружиться или каждый сам за себя?

- С каждым участником коллектива сложились свои отношения, а с кем-то мы были знакомы и до «Выживалити». О каждом из них у меня сложилось свое мнение, и я его озвучил в эфире. Но в целом с ребятами мы нашли общий язык и самое главное — мы постоянно смеялись.

В момент стресса обостряется чувство юмора и практически каждый становится Мартиросяном! Это нас и поддерживало на протяжении всей игры. Да что там игры, всей жизни. Но все, конечно, понимали, что «Выживалити» — это борьба за собственные интересы, и тут все друг другу конкуренты.

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