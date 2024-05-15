Адвокат Бенхин заявил, что свекрови Алексы придется заплатить миллионный долг: «Все только ради пиара делается»

Певица Алекса строит отношения с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. У них растет дочка Адриана. Не так давно пара решила сыграть свадьбу. Однако артистка находится в конфликте со своей свекровью Лидией Соловьевой. Она заверяет, что женщина ее просто невзлюбила. А на днях мама Вячеслава рассказала, что сын с невесткой повесили на нее большой долг.

«Закройте свои задолженности по налоговой, которые легли на меня, потому что доверяла и согласилась оформить на себя ИП. По вашей вине я полтора года выбиваю право быть свободной от всего: на меня повесили остаток долга — 800 тысяч», — заявила она.

Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин .

Он признался, что Лидии Соловьевой придется оплатить налоги, если сын не захочет это в итоге сделать. Ситуацию может разрешить лишь примирение.

«Она взрослый человек. Она должна была осознавать юридические последствия своих действий. Как только она ставила подписи и регистрировалась как ИП, она должна была понимать, что могут наступить юридические последствия.

Вообще, кто такая Алекса? Да, она была на «Фабрике». Но никто ни одной ее песни вспомнить не может. Соответственно, сейчас весь этот скандал просто чтобы привлечь к ней внимание, из нафталина ее достать. Мне так кажется. Все только ради пиара делается! Таких историй миллионы. Налоги должен платить тот, на кого зарегистрировано ИП», — пояснил эксперт.