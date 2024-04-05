Мама Тимати заговорила о превосходстве Валентины Ивановой над бывшими девушками сына

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, поделилась своим мнением о нынешней девушке своего сына, Валентине Ивановой. Так, она отметила, что Валя отличается от предыдущих партнерш Тимати. По словам Симоны, девушка искренне заботится о ее сыне и не старается казаться той, кем не является. Также мама певца подчеркнула, что ей нравятся открытые и искренние люди. Поклонники тут же предположили, что этот камень Симона бросила в огород экс-возлюбленных ее сына, которые даже родили ему детей. От Алены Шишковой у Тимати есть дочка Алиса, а от Анастасии Решетовой - сын Ратмир.

«Это первая девушка, которая действительно заботится о моем сыне, а еще ее искренность», - заверила Симона, говоря о достоинствах будущей невестки.

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Помимо этого, Симона прокомментировала недавнее интервью бывшей девушки Тимати, Алены Шишковой. Мама рэпера заявила, что после просмотра видео у нее сложилось негативное впечатление. Она посчитала вопросы, которые были заданы Алене и ее дочери, бестактными.

Кстати, Валентину Иванову Симона ценит еще и за то, что та не пытается быть тем, кем не является.

По материалам «СтарХит»