Возлюбленная Тимати Валя Иванова после поездки Японию отправилась в больницу

Тимати уже несколько лет строит в отношениях с моделью Валей Ивановой. Он уже подарил ей две дорогостоящие машины. Также пара несколько раз в год путешествует. Недавно рэпер на неделю поехал в Японию. Он гулял с возлюбленной по Токио. На днях они вернулись в Россию. Избранница рэпера призналась, что у нее было неважное самочувствие. Она отправилась в больницу.

«Прилетела в Москву на пару деньков. Прохожу врачей и сдаю анализы. До Токио я сильно болела, и это, конечно же, сказалось на здоровье», — пояснила модель.

Поклонников ее слова насторожили. Когда Иванова находилась в поездке, то подписчики заподозрили ее в беременности. Она предпочитает не реагировать на слухи.

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Напомним, Тимати не был в браке, но у него растут двое детей: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.