Погребняк заявила, что Мамаева из-за травмы колена испытывала боль на шоу «Сокровища императора»: «Каждый день к ней приходил врач»

Мария Погребняк хорошо проявила себя в шоу «Звезды в Африке». А недавно она приняла участие в другом проекте канала ТНТ — «Сокровища императора», который ведет ее подруга Ольга Бузова с Михаилом Галустяном.
В рамках шоу команды соревнуются, проходя разные испытания, в Китае. Мария сдружилась с Аланой Мамаевой, с которой оказалась в команде. В интервью Teleprogramma.pro Погребняк призналась, что ранее они виделись на мероприятиях, но никогда близко не общались.
Им удалось так сдружиться, что даже с травмами они продолжали участие в проекте. Мария сломала палец, а Алана травмировала колено, которое постоянно болело. При этом именно их команда полюбилась многим зрителям.
«Есть люди, которым мы нравимся, они нас поддерживают, нас любят. Есть люди, которые нас ненавидят, но точно кого нет — это людей, которые относятся к нам нейтрально. Я смотрю выпуски, мне очень нравится, моим детям нравится, маме нравится. То есть вся семья нас поддерживает и мои друзья поддерживают.
Они говорят: «Маш, во-первых, вы украшение реалити-шоу. Во-вторых, видно, как вы стараетесь». Потому что мы действительно, когда с Аланой прилетели в Китай, мы были уверены, что участвуем в каком-то логическом шоу, где нужно будет мозаики собирать, лего, то есть думать. И когда мы узнали, что мы будем бегать и бегать каждый день, вот к этому были не готовы.
Я, в принципе, все детство пробыла на кортах. Я бегала за честь школы, училась в спортивной академии при «Спартаке». И, конечно, очень сильная нагрузка была на колени. Из-за этого. Я, в принципе, сейчас занимаюсь активно спортом, но я не бегаю. Я хожу по 15 километров в день. Но все, что касается именно бега, я исключила, потому что у меня больные ноги.
Алана Мамаева и Мария Погребняк пришли последними, когда Алана упала, но их оставили в проекте. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
И Алана тоже вообще не приспособлена к бегу и вот получила травму колена. Действительно, каждый день к ней приходил врач два раза: перед забегом и уже после испытаний, чтобы вколоть ей обезболивающее.
Я видела, как ей становилось с каждым днем все хуже и хуже, как ей было плохо, потому что когда отходила вот эта анестезия замораживающая, боль была адская! Она всю ночь не спала и пила потом еще какие-то таблетки. И вот так она держалась до последнего.
Я ей безумно горжусь, потому что любой другой участник бы покинул проект. И каждый день задавали вопрос: а готова ли она стартовать и бежать или лучше она уйдет из шоу? Алана как настоящий боец до конца сказала, что она будет проходить испытания, и попросила, чтобы ей просто кололи двойную дозу», — поделилась Мария.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также:
«Хочется честной игры в «Сокровищах императора»: Бузову призвали к ответу за то, что она тянет Погребняк и потакает абьюзеру Ершову
Погребняк сильно ударила ногу во время испытаний на шоу «Сокровища императора»: «Карма за Алану прилетела!»