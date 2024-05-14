Погребняк заявила, что Мамаева из-за травмы колена испытывала боль на шоу «Сокровища императора»: «Каждый день к ней приходил врач»

Мария Погребняк хорошо проявила себя в шоу «Звезды в Африке». А недавно она приняла участие в другом проекте канала ТНТ — «Сокровища императора», который ведет ее подруга Ольга Бузова с Михаилом Галустяном.

В рамках шоу команды соревнуются, проходя разные испытания, в Китае. Мария сдружилась с Аланой Мамаевой, с которой оказалась в команде. В интервью Teleprogramma.pro Погребняк призналась, что ранее они виделись на мероприятиях, но никогда близко не общались.

Им удалось так сдружиться, что даже с травмами они продолжали участие в проекте. Мария сломала палец, а Алана травмировала колено, которое постоянно болело. При этом именно их команда полюбилась многим зрителям.