Профайлер Анищенко — о том, как мама Харламова приняла новую невестку: «Доверительных отношений нет»

На днях стало известно, что комик Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Мало того, мама юмориста написала в соцсетях: «Я снова в статусе свекрови!»
Этим Наталья Игоревна заставила фолловеров говорить о том, что молодые уже узаконили свои отношения. Так ли это на самом деле — пока доподлинно не известно.
Вместе с тем мама Харламова всячески старается показать в соцсетях, что ладит с третьей невесткой. Однако профайлер
«Эти женщины друг другу доверяют, у них хорошие отношения», — сказал профайлер.
В отношении с Кристиной Асмус тоже все хорошо, фото с ней выглядят нейтрально. Антипатии не видно. А вот на снимках с Катериной Ковальчук Наталья Харламова хоть и улыбается, пытается показать близость с актрисой — все равно выглядит словно ежик с невидимыми иглами. Впрочем, похоже, что невесте Гарика Харламова тоже не совсем уютно со свекровью.
«Пропадает улыбка с лица мамы. Нижнее веко уже напряжено. Обратите внимание, что Катерина закрывается, выставляет барьер в виде ноги. Фотография была бы хорошей, если бы она так же обняла маму Гарика или развернула свое тело в ее сторону, но она создала дополнительный барьер. Это говорит об отсутствии доверия между ними. Может быть, они еще мало друг друга знают. Они прислоняются друг к другу головами, но, похоже, по той причине, что им просто надо сделать такую фотографию и обеим от этого дискомфортно», — прокомментировал Илья Анищенко.
Наталья Харламова с Катериной Ковальчук. Фото: соцсети
Другие фотографии Ковальчук и Харламовой выглядят примерно одинаково: с неестественными натянутыми улыбками и попытками показать, что у них все хорошо, но при этом явным дискомфортом от близкого присутствия друг друга.
При этом профайлер подчеркнул, что между дамами нет откровенного негатива.
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«В их напряженных лицах нет гнева, отвращения. Но они не до конца друг другу доверяют. С последней невесткой у Натальи доверительных отношений пока нет, хотя с первой они точно были. Но, поживем — увидим. Надо смотреть в динамике, насколько ни раскроются друг другу и начнут доверять друг другу», — заметил эксперт.
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Наталья Харламова с Катериной Ковальчук. Фото: соцсети