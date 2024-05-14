Профайлер Анищенко — о том, как мама Харламова приняла новую невестку: «Доверительных отношений нет»

На днях стало известно, что комик Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Мало того, мама юмориста написала в соцсетях: «Я снова в статусе свекрови!»

Этим Наталья Игоревна заставила фолловеров говорить о том, что молодые уже узаконили свои отношения. Так ли это на самом деле — пока доподлинно не известно.

Вместе с тем мама Харламова всячески старается показать в соцсетях, что ладит с третьей невесткой. Однако профайлер Илья Анищенко, рассмотрев несколько снимков со всеми избранницами Гариками Харламова в компании матери, заметил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, что по-настоящему большие искренние и теплые чувства Наталья Игоревна питала по большому счету только к первой невестке — Юлии Лещенко. На фото с ней она выглядит очень счастливой, без проблем прижимается к ней и демонстрирует симпатию.

«Эти женщины друг другу доверяют, у них хорошие отношения», — сказал профайлер.

В отношении с Кристиной Асмус тоже все хорошо, фото с ней выглядят нейтрально. Антипатии не видно. А вот на снимках с Катериной Ковальчук Наталья Харламова хоть и улыбается, пытается показать близость с актрисой — все равно выглядит словно ежик с невидимыми иглами. Впрочем, похоже, что невесте Гарика Харламова тоже не совсем уютно со свекровью.