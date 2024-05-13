Бузова заявила, что выйдет замуж через 6–12 месяцев встреч: «Год я ждать не буду! Я хочу семью!»

Ляйсан Утяшева и Ольга Бузова, две известные телеведущие, обсудили тему замужества в свежей программе «Дерзкая готовка».

Бузова выразила на шоу мнение, что если мужчина не делает предложение в течение года, то ждать его дальше уже не стоит.

Звезда убеждена, что спустя шесть месяцев общения становится понятно, каковы намерения у партнера насчет совместного будущего. И если заветного колечка от любимого за 12 месяцев не увидели, то лучше переключится на более достойный объект.

«Год я ждать не буду! Я хочу семью! Не обязательно с фиксацией брака. Брак — это не показатель любви. Но все же, если я хочу детей, то они должны рождаться в полноценной семье. В первый месяц уже все понятно!» — сказала Бузова.

Однако клинический психолог Родион Барабанов , с которым побеседовал сайт Teleprogramma.pro, не согласен с этим утверждением. По мнению эксперта, первые шесть месяцев отношений обычно уходят на адаптацию и привыкание к особенностям друг друга.

«Через полгода, как правило, заканчивается только адаптационный процесс, мы притираемся друг к другу, привыкаем к особенностям другого. И к этому моменту, как правило, заканчивается тот самый пресловутый конфетно-букетный период, а потом человека необходимо узнать глубже», — заметил эксперт.

Барабанов подчеркнул, что только после этого можно делать какие-то выводы о партнере. Он также отметил, что в в данный отрезок времени важно познакомиться с родственниками друг друга, что является серьезным шагом на пути к созданию семьи.

Психолог советует не спешить и уделить достаточно времени, чтобы узнать друг друга и принять взвешенное решение о будущем.

Читайте также:

Эксперт по этикету Скиба о поведении Бузовой на «Сокровищах императора»: «Профессионал»

Солнце про отсутствие Бузовой на юбилее «Дома-2»: «Некоторые участники открещиваются от шоу»