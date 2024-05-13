Астролог — о Меган Маркл и принце Гарри: «С финансами дела у них очень плохи»

Меган Маркл и принц Гарри испытывают трудности с тех пор, как отказались от исполнения своих королевских обязанностей и покинули Великобританию.

Они должны сами себя обеспечивать. Сначала пара согласилась дать скандальные интервью о королевской семье, чтобы получить хорошие деньги. В какой-то момент Меган Маркл даже стала задумываться о том, чтобы снова начать сниматься в кино. А недавно она запустила свой бизнес.

Жена рыжеволосого принца начала производить джемы под брендом American Riviera Orchard. Однако теперь ходят слухи, что дела идут плохо. Более того, над Меган стали смеяться в светских кругах из-за неудачного проекта.

В беседе с Teleprogramma.pro хорарный астролог Анастасия Гербер рассказала, что у Меган Маркл и принца Гарри на самом деле большие проблемы с финансами.

«Мы действительно видим, что раньше у Меган Маркл и принца Гарри была финансовая стабильность, но а сейчас случился крах, произошло какое-то материальное потрясение внутри семьи. Поэтому сейчас их деньги, выражаясь языком астрологии, идут на сожжение. Они уже под лучами солнца, то есть их уже сильно меньше, но так как они идут на сожжение, то будет что-то еще более серьезное. Потом они у нас переходят в воздушный знак, и деньги испаряются как ветерки: вроде они есть, а вроде и нет. Деньги в воздушном знаке — худшее, что может быть вообще. С финансами дела у них очень плохи. Идея бизнеса у Меган изначально классная, но он у нее зажат в каких-то рамках, словно что-то мешает ей развернуться. В итоге этот бизнес у нее тоже окажется неудачным», — отметила астролог Анастасия Гербер.

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