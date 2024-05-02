«Черная кошка пробежала между ними давно»: почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не станут друзьями, объяснила таролог

Подруга Меган Маркл, актриса и звезда реалити-шоу Гарсель Бове, высмеяла супругу принца Уильяма. Она припомнила Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологического заболевания, отказ прийти на день рождения дочери Маркл и принца Гарри.
Лилибет отметила свой первый день рождения летом 2022 года в Виндзоре. Однако принц Уильям, герцогиня Кейт и их трое детей на этом мероприятии отсутствовали. Бове выразила недовольство тем, что будущие король и королева пропустили день рождения племянницы.
Также сегодня стало известно, что Меган Маркл отказалась сопровождать принца Гарри в Великобританию. Он посетит родную страну на следующей неделе, чтобы отметить десятую годовщину Игр непобежденных.
Таролог Марианна Абравитова, говоря в беседе с Teleprogramma.pro об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон, отметила, что между герцогинями «действительно пробежала черная кошка еще в самом начале».
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«Обе женщины достаточно злопамятные, высокомерные, и, конечно же, ни о какой дружбе речь идти не может. Даже о принятии не может идти речь в связи тем, что Кейт Миддлтон не пришла на день рождения Лилибет. Можно сказать, что она себя не смогла пересилить и сделать вежливый шаг навстречу членам королевской семьи.
Нет возможности между этими женщинами найти какие-то точки соприкосновения со знаком плюс. Если мы и увидим их на каком-то одном мероприятии, то даже тогда они будут либо стоять друг от друга очень далеко, либо между ними будет просто какой-то леденящий ветер дуть. В общем это две снежные королевы в отношении друг друга», — заявила Абравитова.