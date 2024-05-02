«Черная кошка пробежала между ними давно»: почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не станут друзьями, объяснила таролог

Подруга Меган Маркл, актриса и звезда реалити-шоу Гарсель Бове, высмеяла супругу принца Уильяма. Она припомнила Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологического заболевания, отказ прийти на день рождения дочери Маркл и принца Гарри.

Лилибет отметила свой первый день рождения летом 2022 года в Виндзоре. Однако принц Уильям, герцогиня Кейт и их трое детей на этом мероприятии отсутствовали. Бове выразила недовольство тем, что будущие король и королева пропустили день рождения племянницы.

Также сегодня стало известно, что Меган Маркл отказалась сопровождать принца Гарри в Великобританию. Он посетит родную страну на следующей неделе, чтобы отметить десятую годовщину Игр непобежденных.

Таролог Марианна Абравитова, говоря в беседе с Teleprogramma.pro об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон, отметила, что между герцогинями «действительно пробежала черная кошка еще в самом начале».

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