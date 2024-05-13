Адвокат Вербицкая-Линник прокомментировала желание Сафронова оставить квартиру государству: «Силу имеет закон, а не громкие заголовки»

Никас Сафронов, известный российский художник, заявил о своем решении передать большую часть своего наследства государству. Это его квартира, картины и книги.

В программе «Когда все дома» на канале «Россия 1» знаменитость объяснила, что лучше это сделать при жизни, тем более что ему хочется оставить о себе память народу, а не просто отдать богатства наследникам, которые их могут просто промотать.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник , комментируя данную ситуацию в общении с корреспондентом Teleprogramma.pro, отметила, что наследственное имущество, которое будет принадлежать Сафронову на день его смерти, может быть признано вымороченным и перейти в собственность государства только в случае, если у художника не будет наследников, или они откажутся от наследства.

Вербицкая-Линник также подчеркнула, что, в соответствии с законом, силу имеют документы и закон, а не громкие заявления в СМИ. Она добавила, что часто публичные личности оставляют своим наследникам долги, которые те с радостью потом передают государству, отказавшись от принятия наследства.

Таким образом, решение Сафронова отказаться от большей части своего наследства в пользу государства может быть не таким простым, как кажется на первый взгляд. В конечном итоге все будет зависеть от конкретных обстоятельств и документов, которые будут оформлены художником.

«Про Никаса Сафронова мы знаем много. И главный его талант, вне всякого сомнения, делать громкие заявления и привлекать внимание СМИ. В этой новости прекрасно все. И «многие свои богатства», и «государству» и «оставил». А теперь с точки зрения права. «Многие богатства», или наследственное имущество, — это то, что будет принадлежать Никасу на день его смерти. И мы полагаем (и желаем маэстро долгие лета), что умрет он очень и очень нескоро. И, как следствие, всеми своими «великими богатствами» будет пользоваться единолично, до самой своей смерти без каких-бы то ни было ограничений. Все «оставит государству» — ну если на день смерти у него не будет наследников, и он не растратит все свои деньги, — то такое имущество будет признано вымороченным и перейдет в собственность государства. По закону. Если же у Никоса ко дню его смерти появятся наследники по закону или по завещанию, и эти наследники примут наследство, то над ранее сделанными публичными заявлениями наследодателя они будут долго и громко смеяться. Так как силу имеет закон и документы, а не громкие заголовки в СМИ. Впрочем, отметим ради справедливости, что часто публичные личности оставляют своим наследниками… долги. И такое наследство наследники с радостью и действительно оставляют государству, отказавшись от принятия наследства, на что имеют полное право», — дословно сказала сайту адвокат.

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