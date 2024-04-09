Юрист Негробова о том, как не попасться в сети мошенников вслед за Деревянко: «Установите контрольное слово»

Павел Деревянко на днях был обманут сетевыми мошенниками, которые взломали аккаунт его друга и попросили через него вначале 300 тысяч рублей, а потом еще 250. Оба раза актер перевел средства. И только после он вдруг задумался о том, что приятель как-то странно себя ведет, быстро прервал вторую операцию через банк и поспешил в полицию писать заявление.

Юрист, член союза юристов-блогеров при АЮР, Мария Негробова рассказала читателям Teleprogramma.pro, как не повторить ошибок Павла Деревянко и не попасться на уловки интернет-жуликов.

«Как правило, мошенники не могут ответить на простые вопросы. У них заранее продуманная легенда, а цель всегда получить деньги. При общении мошенники будут стараться узнать личную информацию, вызвать какие-то эмоции (напугать или, наоборот, обрадовать), торопить, ссылаться на авторитетные источники (банки, полиция и т.д.), не разрешать советоваться с близкими, просить установить стороннюю программу или перейти по ссылке», — сказала эксперт.

Мария Негробова посоветовала: «Если вам пишут близкие или знакомые через мессенджеры и просят перевести деньги — убедитесь, что это именно тот человек с кем вы общаетесь, ни в коем случае не сообщайте ваши данные и номер из смс. Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров, не переходите по ссылкам, которые вам присылают в социальных сетях и мессенджерах».

Эксперт рекомендовала никогда не принимать поспешных решений, особенно если они касаются личных финансов.

«Я рекомендую заранее с родственниками и близкими установить какое-то контрольное слово, которое позволит удостовериться, что пишет не мошенник», — заключила Мария Негробова.

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