Стас Ярушин не ожидал, что так быстро вылетит из шоу «Маска»: «Был уверен, что точно продержусь»

Актер Стас Ярушин, участвовавший в шоу «Маска» на НТВ в костюме Водяного, не ожидал, что так скоро вылетит с проекта. Об этом он рассказал в официальном Telegram-канале «Маски».

«Я был уверен, что точно продержусь первые пять программ. Но значит так было нужно, значит Творец там, наверху, решил, что пора Ярушина выгонять – не все еще испытания ему в жизни в плане музыки достались», - признался актер.

Звезда «Универа» раскрыл план, благодаря которому намеревался долго оставаться на проекте. Он специально выбрал костюм Водяного, поскольку считал, что так будет легче сбить жюри с толку – они, дескать, даже не подумают, что там может быть молодой человек. Ярушин специально вел себя как возрастной артист и всячески путал след.

«Много пародировал, постоянно менял голоса, прятался. И только в следующей программе собирался показать свои вокальные данные. В планах было исполнить песню группы Reflex «Сойти с ума» на рокерский манер. Обидно, что не получилось», - сожалеет экс-Водяной.

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К слову, ни один из членов жюри не догадался назвать имя Ярушина. Им слышались то голос Владимира Винокура, то Михаила Галустяна или Ефима Шифрина. Филипп Киркоров и вовсе был уверен, что Водяной – это снова его отец Бедрос.