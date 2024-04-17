Дзюник про уход Лолиты на пенсию: «Это неправильно! Нельзя сдаваться!»

Музыкальный продюсер, экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник впервые узнал о том, что певица Лолита решила уйти на пенсию из фильма Ксении Собчак об Алле Пугачевой.

Сам фильм оставил у Леонида Дзюника только чувство недоумения, он его назвал «бесполезным» в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Меня поразило то, что Лолита сказала, будто она ушла на пенсию. И больше не поет. Для меня лично это неправильно! Нельзя сдаваться! Лолита ничего предосудительного такого не делала, чтобы можно было подвергнуть ее вот такой обструкции и «удалить» с эстрады. Это категорически неправильно. И это единственное, что я вынес из этого фильма Собчак. Ничего нового и интересного она не сказала про Пугачеву», — прокомментировал Леонид Дзюник.

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