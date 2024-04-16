Дзюник о фильме Собчак про Пугачеву: «Это какой-то некролог. Можно после ее смерти запустить в эфир»

Продюсер Леонид Дзюник раскритиковал фильм Ксении Собчак об Алле Пугачевой, назвав его «бесполезным» и «некрологом». Картину ведущая сняла специально к юбилею народной артистки и представила зрителю 15 апреля.

В интервью изданию Teleprogramma.pro эксперт выразил недоумение по поводу цели создания фильма, утверждая, что в нем не было представлено ничего нового о Пугачевой.

Он также высказал мнение, что Пугачева уже получила все возможные почести и награды в своей карьере, и что Собчак не внесла ничего нового в представление о певице.

«Меня Собчак сильно разочаровала этой работой, особенно после того, какой замечательный фильм она сняла про группу «Тату». Это просто какой-то некролог. Можно после ее смерти запустить в эфир. Ничего нового она не дала. Она, выпрыгивая из всех штанов и всевозможных атрибутов нижнего белья, пытаясь нас в чем-то убедить. Но не надо убеждать про Пугачеву! Все было сделано. Она была действительно яркой, интересной певицей в свое время, но за все то, что она сделала с брежневских времен, она все уже получила. Этот фильм абсолютно бесполезен. Он не дает зрителю ничего нового. Людям хотелось бы знать, что сейчас происходит в жизни Аллы Пугачевой, а Ксения Собчак рассказала о том, что было в жизни Аллы Пугачевой», — заявил Дзюник.

Дэюник заметил, что зря потратил свое время, просматривая документальный фильм о Пугачевой. К тому ж далось ему это непросто, поскольку качество повествования со стороны героев было не самым убедительным.

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