Медиум попросила похоронить прах Кпадону достойно: «Для нее это важно»

Медиум и ясновидящая Айгуль Хуснетдинова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro не смогла сдержать эмоций, говоря о судьбе звезды «Дома-2» Либерж Кпадону, которая умерла и пролежала в своей квартире около месяца, пока ее хватились близкие.

А потом на ее импровизированных похоронах (было просто прощание с гробом, прах не упокоен) «друзья» устроили пляски с бубнами, запиливая контент в соцсети. Теперь родители Либерж к тому же спорят, куда отправить ее прах — в российскую землю или на родину отца девушки в Африку.

Айгуль Хуснетдинова уверена, что Либерж Кпадону могла прожить спокойную и долгую жизнь, если бы не заигралась в медийность. Этот путь не был ее.

«Произошла подмена реальной жизни виртуальной, и поэтому случилось углубление в ненужные низкие энергии, с которыми Либерж не смогла справиться психически. Поэтому у нее так все сложилось, надо было вовремя уходить из этого», — прокомментировала Айгуль Хуснетдинова.

По мнению экстрасенса, Кпадону считала, что мир крутится вокруг нее, а оказалось, что весь этот мир был всего лишь в телефоне. Либерж Кпадону создавала образ, а не жила жизнью настоящего человека.

Сейчас, уже на том свете, считает медиум, ей важно почувствовать, что она реальный человек. И для этого ее нужно похоронить со всеми почестями, без фотосессий у праха, без споров и склок, просто, традиционно.

«Чтобы она поняла, что она реальная, что она как человек ценна была, а не как образ. Для нее это важно», — сказала ясновидящая.

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