Ясновидящая Хуснетдинова расплакалась, когда у нее спросили про душу Кпадону после смерти

Смерть Либерж Кпадону, звезды «Дома-2», произвела на многих людей с обнаженной душой сильнейшее впечатление. Вроде бы известная личность оказалась забытой в своей квартире. Ее труп, напомним, достали оттуда только после того, когда соседи почувствовали из-за двери зловоние. Родители блогерши вообще узнали о кончине дочери последними.

Не менее удивительной для многих россиян оказались и похороны Либерж Кпадону, на которых ее друзья устроили веселую фотосессию. Ну а потом вообще начался полный трэш: выяснилось, что в гробу никого не было. Тело Либерж сожгли, и теперь родители не могут найти общего языка. Мама хочет оставить прах дочки в России, а папа — увезти в Африку, на свою родину.

Teleprogramma.pro попросила известного медиума и ясновидящую Айгуль Хуснетдинову заглянуть в потусторонний мир и рассказать, нашла ли успокоение души Либерж Кпадону при таком жутком развороте событий.

Когда ясновидящая заговорила о ней, она не смогла сдержать слез. По словам Айгуль Хуснетдиновой, Либерж Кпадону прожила не свою жизнь. Будучи очень организованным спортивным человеком, она свернула не на ту дорожку и заигралась на этом пути, отсюда и пошли все ее беды.

«Она должна была быть таким крепким середнячком по жизни, то есть человеком, который идет упорно к своей цели, а она попала в хаос. Этот хаос ее сильно подавил. Мне очень жалко эту девочку, мне кажется, она была таким хорошим человеком, очень жалко. (Плачет.)

Ей нужно было идти по одной выбранной дороге, там, где у нее получалось, а там, где у нее перестало получаться, нужно было свернуть обратно. Но она упорно продолжала, у нее уже психика не справлялась, начался алкоголь, еще какие-то моменты… Одиночество… Она не выдержала испытания славы. Ей надо было поиграть и уходить, а она почему-то осталась в этом.

Либерж жила иллюзиями, не жила в настоящем. В настоящем у нее были проблемы. Если бы она просто сфокусировалась и соскочила с медийной иглы, все бы было по-другому.

Ей казалось, что есть целый мир, которому она интересна, а по факту это все было только в ее телефоне», — рассказала изданию Айгуль Хуснетдинова.

Дабы душа Либерж Кпадону нашла успокоение, ее, считает медиум, нужно похоронить по-человечески, достойно. «Чтобы она поняла, что она реальная, ой, сейчас опять расплачусь, не могу… чтобы она поняла, что она как человек ценна была, а не как образ. Да, как человек… Для нее это важно», — пояснила ясновидящая.

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