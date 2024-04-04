Друзья Кпадону — Ермакова, Камирен, Халявин — с улыбками на лицах устроили на ее похоронах фотосессию

Друзья звезды «Дома-2» Либерж Кпадону вновь взбудоражили общественность своим отношением к умершей подруге. До этого они не удосужились проведать подругу в течение целого месяца, зная, что она больна. И лишь отделывались звонками и сообщениями.
А когда Либерж Кпадону умерла, явились к ней на похороны и устроили веселый сбор контента в соцсети. Надя Ермакова, Егор Халявин и Элина Камирен со счастливыми лицами записали видео для подписчиков, радуясь встрече.
А потом те же самые лица, плюс еще некоторые, запечатлелись после похорон, радостно позируя на камеру.
«Да какие они друзья. Очередная возможность рожами своими посветить», «Им осталось закричать "И мы счастливы"! Идиоты», «Клоуны, ничего святого», «С такими друзьями теперь не удивительно, что на ее отсутствие месяц никто не обращал внимания», — написали люди под выложенными кадрами.
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Друзья Кпадону запечатлелись после ее похорон с улыбками на лицах. Фото: соцсети. Н. Ермаковой