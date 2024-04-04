Друзья Кпадону — Ермакова, Камирен, Халявин — с улыбками на лицах устроили на ее похоронах фотосессию

Друзья звезды «Дома-2» Либерж Кпадону вновь взбудоражили общественность своим отношением к умершей подруге. До этого они не удосужились проведать подругу в течение целого месяца, зная, что она больна. И лишь отделывались звонками и сообщениями.

А когда Либерж Кпадону умерла, явились к ней на похороны и устроили веселый сбор контента в соцсети. Надя Ермакова, Егор Халявин и Элина Камирен со счастливыми лицами записали видео для подписчиков, радуясь встрече.