Отец экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону не захотел, чтобы ее похоронили в России

Тело Либерж Кпадону, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», обнаружено в съемной квартире в подмосковном Королеве в последний день марта. Она страдала от тяжелых болезней, включая туберкулез в закрытой форме, затемнение в легком и сахарный диабет.

Ее тело было кремировано, но вопрос о месте захоронения праха остается нерешенным. Мать Либерж хотела бы похоронить ее в России, в то время как отец настаивает на захоронении в Африке, его родной стране.

В минувшую среду в Королеве прошли прощальные мероприятия с участием родителей Либерж и участников «Дома-2». Бывшие коллеги Либерж по шоу опубликовали в своих блогах фотографии и видео у гроба, вызывая критику со стороны пользователей сети. Некоторые обвиняли их в неуместном поведении во время траурной церемонии.

Бывшая редактор «Дома-2» прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что Либерж вернулась на проект по совету матери, чтобы общаться с людьми и не оставаться в одиночестве. Она также отметила, что критика в адрес блогеров «Дома-2», использующих трагедию для самопиара, является обычной практикой.

«Либерж второй раз пришла на проект прошлым летом, ей мама рекомендовала — чтобы с людьми пообщаться, а не быть замкнутой в одиночестве», — поделился экс-редактор «Дома-2», пишет KP.RU.

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Он также подтвердил, что родители Кпадону пока не знают, где похоронить ее прах.