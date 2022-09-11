Disney выпустил тизер «Русалочки» с темнокожей Ариэль

Короля Тритона в фильме сыграл Хавьер Бардем.
Новая «Русалочка» с темнокожей актрисой Холли Бэйли

Новая «Русалочка» в исполнении Холли Бэйли. Фото: кадр из тизера

Walt Disney Studios в субботу выпустила тизер-трейлер нового фильма «Русалочка», премьера которого состоится весной 2023 года. Он представляет собой ремейк одноименного мультфильма 1989 года. По сюжету, русалочка Ариэль влюбляется в прекрасного принца и заключает соглашение с ведьмой ради того, чтобы стать обычной девушкой и выйти на сушу к своему избраннику.

Новый фильм сделали инклюзивным - Ариэль в нем темнокожая. Ее сыграла актриса Холли Бэйли. Роли в ремейке также исполнили Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг и другие.

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Напомним, что назначение темнокожей актрисы на роль русалочки вызвало негодование со стороны пользователей соцсетей. Бэйли тогда говорила, что очень рада сыграть Ариэль и не обращает внимания на негативные комментарии.

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