Хью Джекман рассказал, как долго будет тренироваться для возвращения к роли Росомахи

Итак, спустя пять лет после выхода фильма «Логан» актер Хью Джекман снова возвращается к роли бессмертного мутанта Росомахи. Хоть и зарекался, по после уговоров Райана Рейнольдса он воскресит своего персонажа в кинокомиксе «Дэдпул-3», к радости фанатов Marvel.
Однако, просто нацепить когти и сделать суровое лицо недостаточно, чтобы Хью превратился в Логана. Ему в лучших традициях Джигана придется немного подкачаться. В новом интервью Джекман рассказал, что собирается потратить на это аж шесть месяцев перед самими съемками. И никакие другие роли в этот период брать не планирует.
«И никакой другой работы. Я собираюсь быть со своей семьей и тренироваться. Это будет моей работой на шесть месяцев», — цитирует актера издание Complex.
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А пока что Хью блистает в бродвейском мюзикле The Music Man («Музыкант»). И говорит, что участие в театральной постановке положительно влияет на его фигуру.
«Я уже в хорошей форме. Есть один плюс в восьми шоу в неделю на Бродвее, где я пою и танцую, это то, что я подтянут. Так что я здоров. У меня хорошая база для начала (тренировок, - Прим. авт.)», — говорит Джекман.
Однако он отмечает, что достижение атлетичных форм Росомахи все равно потребует времени.