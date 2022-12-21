Хью Джекман рассказал, почему передумал завязывать с ролью Росомахи

Сколько раз мы слышали о том, что Хью Джекман завязал с ролью мутанта Росомахи, «умерев» наконец в фильме «Логан» 2017 года. А недавно появилась новость, что актер вернется к своему персонажу в блокбастере «Дэдпул-3» в паре с Райаном Рейнольдсом.

Чего это ты вдруг передумал уходить, Хью? Ответ Джекман дал в эфире радио SiriusXM.

По словам актера, когда киновселенная Marvel ввела концепцию мультивселенной, стало возможно вернуть на экран любого героя и не париться по поводу таймлайна — когда и где он жил. Ранее Хью считал, что в фильме «Логан» его персонаж умер, и это был бесповоротный конец его истории. Но теперь можно вытащить живого Росомаху из любой соседней вселенной и использовать его для любого сценария.