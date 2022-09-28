Хью Джекман сыграет Росомаху в «Дэдпуле 3»

Райан Рейнольдс сообщил эту радостную новость фанатам в забавном видеоролике.
Хью Джекман вновь сыграет Росомаху

Хью Джекман в роли Росомахи. Фото: соцсети

Прекрасная новость для поклонников супергеройского кино: актер Хью Джекман, которого многие любят за роль Росомахи, вновь вернется на киноэкраны в образе этого персонажа уже в 2024 году.

О том, что Росомаху можно будет увидеть в «Дэдпуле 3», рассказал на своей странице в соцсети исполнитель роли Дэдпула - актер Райан Рейнольдс. По словам Райана, зная о таком, ему «сложно держать рот зашитым».

В забавном видеоролике Рэйнольдс пояснил, что долго готовился к третьей части популярного фильма о болтливом наемнике, но в голове было пусто. Хотя, одна идея все же была: зрители должны вновь увидеть Росомаху.

Когда Райан говорит об этом, сидя на диване, позади него проходит Джекман. На вопрос, не хочет ли он еще раз сыграть Росомаху, тот отвечает:

«Да, конечно, Райан».

Актер анонсировал и дату выхода фильма: 6 сентября 2024 года.

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