Хью Джекман сыграет Росомаху в «Дэдпуле 3»

Прекрасная новость для поклонников супергеройского кино: актер Хью Джекман, которого многие любят за роль Росомахи, вновь вернется на киноэкраны в образе этого персонажа уже в 2024 году.

О том, что Росомаху можно будет увидеть в «Дэдпуле 3», рассказал на своей странице в соцсети исполнитель роли Дэдпула - актер Райан Рейнольдс. По словам Райана, зная о таком, ему «сложно держать рот зашитым».