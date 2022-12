80-летний Харрисон Форд снова на коне в трейлере «Индиана Джонс - 5»

2 декабря компания Lucasfilm выпустила первый трейлер пятой части приключений Индианы Джонса с 80-летним Харрисоном Фордом. Она будет называться «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) и выйдет в американских кинотеатрах 30 июня 2023 года.

Зрители увидят на экране как постаревшего археолога, так и омоложенного цифровыми технологиями. События картины развернутся в 1969 году — во время космической гонки между США и СССР. По сюжету, в этот процесс вмешались бывшие немецкие нацисты, у которых свои цели по выходу в космос. Пожилой герой Форда пытается выяснить, что им нужно, есть ли в мире магия, и остался ли у него порох в пороховницах.

Не обойдется без погонь, перестрелок, ударов хлыстом, перестрелок во время погонь и наоборот, таинственных подземелий и хитроумных ловушек, дуэлей на крыше поезда и скачек на коне. В общем, все как мы любим.