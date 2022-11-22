«Это немного пугает»: Харрисона Форда омолодили в пятом фильме «Индиана Джонс»

Фильмы франшизы «Индиана Джонс» всегда начинались с драйвовой вступительной сцены, и пятая часть, которую сняли в 2021 году, не стала исключением.
Ее режиссер Джеймс Мэнголд решил не отставать от Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса и начал свое повествование с лихой стычки главного героя с нацистами в замке в 1944 году.
«Я хотел получить шанс полноценно погрузиться в эту старую картинку Джорджа и Стивена и дать зрителям заряд адреналина, - цитирует постановщика журнал Empire. – А затем мы перенесемся во времени и окажемся в 1969 году (основное время действия пятого фильма – Прим. авт.)».
Но как 80-летний Харрисон Форд сыграл своего молодого персонажа 40-х годов? Ответ – киношники использовали цифровые технологии омоложения. Специальная программа проанализировала фильмы с молодым актером и наложила его «лицо» на современные кадры.
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Продюсеры уверены, что зрителям покажется, будто где-то на сладе в Голливуде обнаружились старые кинопленки «Индианы Джонса», которые теперь использованы в новом картине - настолько у них получилось омолодить Форда. Даже сам актер оценил.
«Я впервые вижу это там, где я в это верю, — говорит Харрисон о чудо-технологии. - Это немного пугает. Я даже не думаю, что хочу знать, как это работает, но это работает».
Добавим, что в основной части фильма главный герой будет представлен стареющим археологом. Премьера запланирована на июнь 2023 года.