«Это немного пугает»: Харрисона Форда омолодили в пятом фильме «Индиана Джонс»

Фильмы франшизы «Индиана Джонс» всегда начинались с драйвовой вступительной сцены, и пятая часть, которую сняли в 2021 году, не стала исключением.

Ее режиссер Джеймс Мэнголд решил не отставать от Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса и начал свое повествование с лихой стычки главного героя с нацистами в замке в 1944 году.

«Я хотел получить шанс полноценно погрузиться в эту старую картинку Джорджа и Стивена и дать зрителям заряд адреналина, - цитирует постановщика журнал Empire. – А затем мы перенесемся во времени и окажемся в 1969 году (основное время действия пятого фильма – Прим. авт.)».

Но как 80-летний Харрисон Форд сыграл своего молодого персонажа 40-х годов? Ответ – киношники использовали цифровые технологии омоложения. Специальная программа проанализировала фильмы с молодым актером и наложила его «лицо» на современные кадры.