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Том Круз в небесах: вышел первый трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик»

Зрителей ждут полеты, боевые истребители и непонятный пока сюжет.

Том Круз в небесах: вышел первый трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик»
Том Круз. Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com

16 декабря в Сети появился первый трейлер грядущего фильма о мощных самолетах и всегда неунывающем Томе Крузе — «Топ Ган: Мэверик». В прокате картина появится не раньше лета 2020 года, а пока можно полюбоваться отличной съемкой и потрясающей графикой. Судя по всему, какие-то трюки исполнитель главной роли исполнил сам, он с давних пор не любит доверять каскадерам то, что может исполнить сам, вспомним ту же сцену с подвешенным за бортом самолета Томом из последней «Невыполнимой миссии».

На данный момент о картине очень мало подробностей, но она находится на 16-м месте в списке самых ожидаемых фильмов по версии сайта «Кинопоиск».

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Лучший стрелокНовости googleТом КрузтрейлерФильм "Топ Ган: Мэверик"
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Том Круз в небесах: вышел первый трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик»
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