Как становятся легендой: вышел русский трейлер фильма «Элвис» с Томом Хэнксом

17 февраля студия Warner Bros. выпустила русский трейлер предстоящего байопика «Элвис» — о легенде рок-н-ролла, да и всей музыки, Элвисе Пресли.

Главную роль сыграл 30-летний актер, певец и модель Остин Батлер. Но фильм посвящен не только культовому исполнителю, но и его менеджеру Тому Паркеру, которого сыграл 65-летний Том Хэнкс.

Фильм покажет нам историю становления артиста Элвиса Пресли — от детства до кульминации музыкальной карьеры. Поиск себя, противостояние вкусам общества, реакция на важные исторические события, на фоне которых певец и актер сам стал событием. Сколько сил и отваги нужно, чтобы достичь успеха? Сколько успеха нужно, чтобы стать легендой? Надеемся, что яркий байопик ответит нам на эту вопросы.

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Фильм должен был выйти в прокат еще осенью 2021 года, но из-за кинотеатральных сдвигов, вызванных пандемией, его релиз «переехал» на лето 2022-го. Окончательная российская дата — 14 июля.

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