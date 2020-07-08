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Вышел первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Картина с Чулпан Хаматовой и Иваном Дорном выйдет на экраны в следующем году.

Вышел первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
«Петровы в гриппе». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

8 июля в Сети появился тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе». Это та самая картин, которую снимал известный режиссер Кирилла Серебренникова, когда его отпустили из-под домашнего ареста по делу «Седьмой студии». И да, несмотря на название, на экране вы не увидите Александра Петрова. Зато в этой драме снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Александр Ильин и множество других прекрасных актеров.

Фильм является экранизацией романа Алексея Сальникова. Сюжет рассказывает про обычную российскую семью, в которой супруги не живут друг с другом. Но вдруг родители и их ребенок заболевают гриппом. С этого момента их скучная жизнь наполняется безумием и сюрреализмом.

Судя по трейлеру, в картине присутствуют мистика, жестокость и интимные сцены. Но ждать этого «винегрета» придется довольно долго. В ролике сообщается, что премьера состоится в 2021 году.

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