Роберт Паттинсон рассказал, какой Супермен может появиться в новых фильмах о Бэтмене

Не исключен вариант, что это будет персонаж без всяких суперспособностей.

Новый кинокомикс «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза строится на детективных и физических навыках персонажей, в нем не будет суперспособностей. Однако речь уже идет не об одном фильме, а о целой франшизе. Могут ли в ней появиться другие супергерои DC со сверхсилами? Супермен, например.

В новом интервью актер Роберт Паттинсон рассказал, что возможность введения Супермена в сюжет действительно обсуждалась на съемочной площадке. Однако если в новой киновселенной появится данный персонаж, то он будет значительно отличаться от своего прототипа в комиксах.

«Мы говорили о том, как добавить фантастические элементы, потому что мир Мэтта настолько приземлен, что я думал: «Как сюда можно такое добавить?» — поделился Паттинсон с изданием ComicBook. — Например, мы говорили на днях, типа: «А можно добавить сюда Супермена, только у него не будет никаких сил? Он просто парень в плаще». Он выйдет такой: «Я Супермен!» А остальные персонажи: «И что?»

Что касается режиссера Мэтта Ривза, то он сейчас больше озабочен злодеями из комиксов о Бэтмене, в том числе и фантастическими. Его беспокоит то, как представить их на экране живыми и обоснованными.

«Для меня было бы интересным вызовом попытаться выяснить, что могло с ними произойти. Даже идея кого-то вроде Мистера Фриза — это такая замечательная история, верно? Я думаю, что на самом деле есть обоснованная версия его происхождения, которая может быть действительно мощной и великой», — говорит режиссер.

Напомним, долгожданный «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах 2 марта. На днях Мэтт Ривз сообщил о старте производства сиквела.

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