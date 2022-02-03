Из нового «Бэтмена» хотят сделать очередную киновселенную с сиквелами и сериалом

Все зависит от того, какой интерес к очередной экранизации комиксов проявят зрители.

Режиссер Мэтт Ривз, снявший нового «Бэтмена», признался, что не собирается ограничиваться одним фильмом. В его планы входит создание целой франшизы.

«С самого начала я хотел создать отдельную вселенную Бэтмена — «Бэтвселенную», которая могла бы развиваться по собственному пути. Мы создали мир, который кажется очень обширным… Этот взгляд на героя кажется свежим, новым, тем, чего вы еще не видели», — цитирует режиссера издание What’s on.

Ривз поделился, что в какой-то момент его сценарий стал таким огромным, что его хватило бы на целый сериал. Но студия осадила его, заверив, что сначала необходимо снять фильм. Пришлось сокращать историю, но у постановщика осталась куча идей для развития персонажей. Он до сих пор уверен, что сериал на потоковом сервисе — лучший способ воплотить их.

«Так что у нас есть планы и на это (сериал. — Прим. авт.), но я не могу сказать вам, насколько они будут реализованы, это зависит от того, как аудитория подключится», — резюмировал Ривз.

Напомним, ранее исполнитель главной роли Роберт Паттинсон признался, что проработал развитие своего персонажа на несколько фильмов вперед. Учитывая, что «Бэтмен», который выйдет в кино 3 марта, является одним из самых ожидаемых фильмов 2022 года, продолжения ему обеспечены. Главное, чтобы блокбастер оправдал ажиотаж, созданный вокруг него.

Добавим, что студия Warner Bros. попыталась создать киновселенную по комиксам DC, как это получилось у Marvel, но данный проект вышел весьма непоследовательным. Если параллельно ему стартует отдельная киновселенная о Бэтмене, это может стать спасательным кругом или новым ударом по планам студии.

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