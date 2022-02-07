Том Холланд поделился единственным сожалением, которое ему принесла роль Человека-паука

Киновселенная Marvel сделала молодого актера богатым и знаменитым. Так о чем тут можно сожалеть?

Роль Человека-паука в киновселенной Marvel сделала молодого английского актера Тома Холланда всемирно известным. Парень не только засветился в шести блокбастерах, но также получил ворох новых предложений и нашел свою любовь на съемочной площадке.

Спайдермен оказался для него счастливым лотерейным билетом. Но все-таки есть одна вещь во всей этой истории, о которой 25-летний актер сожалеет. В новом интервью Том поделился, как ему жаль, что он, когда получил роль, не позвонил своему коллеге Эндрю Гарфилду, который на тот момент играл Человека-паука в фильмах Sony.

«Если бы кто-то сказал мне после моего второго фильма, что я больше не буду играть, и какой-то ребенок забрал роль, я был бы убит горем. Так что, оглядываясь назад, я хотел бы иметь возможность загладить свою вину перед ним, и этот фильм («Человек-паук: Нет пути домой». — Прим. авт.) был нашей возможностью. Это был повод не только ему помириться с персонажем и со студией, но и для нас с ним поделиться нашими переживаниями. Выражение его лица, когда он спасает Зендею (играет подружку нового Человека-паука. — Прим. авт.), совершенно искреннее, и я действительно горжусь им», — цитирует Холланда издание The Hollywood Reporter.

В том же интервью актер поделился, что был безгранично благодарен Эндрю Гарфилду и Тоби Магуайру за то, что они вернулись к роли Человека-паука в его фильме. Для троих артистов, в разные годы игравших одного персонажа, появление в одной картине было настолько важным, что они обнимались и плакали на съемочной площадке.

Напомним, Тоби Магуайр сыграл Человека-паука в трилогии фильмов 2002, 2004 и 2007 годов. Затем роль перешла к Эндрю Гарфилду, он снялся в блокбастерах 2012 и 2014 годов и должен был продолжить супергеройский путь, но в 2015-м студии Marvel и Sony договорились, что Паучок присоединится ко Мстителям, и его сыграет более молодой актер. Так костюм метателя паутины перешел к Тому Холланду.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.