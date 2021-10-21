Человек-паук, только без костюма: вышел трейлер фильма по игре Uncharted с Томом Холландом

В российском прокате картина получила название «Анчартед: На картах не значится».

21 октября на YouTube-канале консоли PlayStation вышел трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится» — экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом в главной роли. Молодой актер сыграл персонажа игры Нейтана Дрейка до того, как начались его основные приключения. Можно сказать, что это приквел того, во что геймеры играли 13 лет.

Зрителям предстоит увидеть историю становления крутого охотника за сокровищами в его первом приключении, которое охватит весь мир. Некоторый экшн-сцены трейлера поражают. Этот фильм точно должен понравиться любителям шпионских боевиков и больших приключенческих франшиз. Звезда «Человека-паука» от Marvel здесь прыгает и летает не меньше, чем в кинокомиксах.

больше по теме Том Холланд назвал сценарий фильма Uncharted одним из лучших, что он видел Актер поделился подробностями о новом приключенческом боевике.

Режиссером выступил создатель «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Венома» Рубен Флейшер. В фильме также снялись Марк Уолберг и Антонио Бандерас.

В американских кинотеатрах блокбастер выйдет 18 февраля 2022-го. В России — 10 февраля.

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