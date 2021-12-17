Том Холланд заговорил о том, чтобы оставить роль Человека-паука и завести семью

15 декабря в кинотеатрах вышел новый хит Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». А его главная звезда — 25-летний Том Холланд — уже думает о том, что пора бы снова передать эстафету Спайдермена другому актеру.

«Я не хочу прощаться с Человеком-пауком, но я чувствую, что мы можем быть готовы сказать ему «пока», — поделился звезда кинокомикса с изданием People. — Не хочу нести ответственность за сдерживание возможностей следующего молодого человека, который заслуживает этой роли».

Том отметил, что у зрителей было уже три Человека-паука (Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и он), и все трое получились «одинаковыми» — настало время для чего-то нового, Женщины-паука, например.

Что касается него самого, то молодой актер подумывает о том, чтобы переместить вектор внимания со съемок на личную жизнь и создать семью.

«Последние шесть лет я был так сосредоточен на своей карьере, — сказал он. — Я хочу сделать перерыв и сосредоточиться на создании семьи и выяснении того, чем я хочу заниматься за пределами мира кино».

Холланд добавил, что он очень любит детей и, если бы не актерская карьера, то с удовольствием стал бы школьным учителем. Молодой человек признался, что ждет не дождется, когда ему выпадет счастье стать отцом.

Добавим, что сейчас актер встречается со своей партнершей по фильмам о Человеке-пауке, певицей Зендеей. Стоит отметить, что звездные карьеры обоих находятся на самом взлете, так что в идею о том, что они могут «сделать перерыв» и создать семью в ближайший год, совсем не верится.

Что касается Человека-паука, то недавно ходили слухи о том, что студия Marvel планирует еще три фильма о супергерое с Томом Холландом. Передать эстафету он собрался, ну конечно…

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