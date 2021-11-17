В новом фильме Marvel Человек-паук попытается спасти злодеев

17 ноября компания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фильма Marvel «Человек-паук: Нет пути домой», и этот ролик перевернул ожидания зрителей от нового кинокомикса.

Как стало понятно из первого трейлера, любимый всеми герой Питер Паркер пострадает из-за того, что его личность раскрыта обществу, и обратится за помощью к магу Доктору Стрэнджу. Последний прочтет заклинание, которое должно заставить всех жителей земли забыть, кто такой Человек-паук. Однако все идет не по плану и магия разрывает барьеры между вселенными, из-за чего в мир Marvel проникают злодеи, сражавшиеся со Спайдерменом в ранних фильмах.

Из нового трейлера мы узнали, что герой поймет, какую ошибку он совершил, и постарается все исправить. Он не захочет сражаться с незнакомыми ему злодеями и попытается отправить их обратно. На этом пути ему даже придется пойти против Доктора Стрэнджа и заключить союз с Доктором Осьминогом, как бы забавно это ни звучало. Однако спасти всех-всех даже супергерою не под силу, в чем Питер признается в конец ролика.

«Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей мультивселенной», — говорится в описании к трейлеру.

Вполне возможно, что Паркеру так и не удастся до конца закрыть пространственную брешь, и через нее в будущем в фильмы Marvel попадут люди-икс и другие герои из комиксов.

Видео подтвердило, что из прошлых злодеев франшизы на экране появятся Зеленый Гоблин, Доктор Осьминог, Электро, Человек-песок и Ящер. Венома, а также пауков Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра трейлер все-таки не засветил.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в кино 15 декабря.

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