Сказка пришла в дом: Бузова не смогла сдержать эмоций, когда показывала свою роскошную елочку

Звезды, как и простые люди, обожают праздновать Новый год и Рождество. Да, часто новогоднюю ночь им приходится проводить вне домашних стен и даже не за столом, а на сцене, радуя поклонников на корпоративах, но в предвкушении главных зимних праздников они точно так же заботятся об украшениях для интерьера.

Вслед за Натальей Рудовой свою нарядную елочку показала певица Ольга Бузова. Теледива решила, что у нее должно быть много света, а потому предпочла не только яркие гирлянды на хвойной красавице, но и на окнах.

«Это похвастушки, похвастушки! У меня есть елка, у меня есть елка! — радуясь и прыгая от счастья, сняла видео Бузова. — Елка у меня была, привезли игрушки, я причем хотела в таких цветах — серебро, золото, без красного, без всего. Учли все мои пожелания!»

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