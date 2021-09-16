«Елки» возвращаются! Как в Москве в +20 снимали знаменитую новогоднюю комедию

«Елки» возвращаются! В Зеленограде прошли съемки продолжения знаменитой новогодней франшизы о семейных ценностях и не только, в которых могут принять участие все желающие. «С Новым годом», «Пермь, лови звезду», — такие слоганы доносились со съемочной площадки, куда пришли тысячи людей. Новые новеллы под названием «Елки настоящие» отличаются от других тем, что основаны на реальных событиях.

Корреспонденты Teleprogramma.pro Анастасия Новикова и Ольга Храбрых также приняли участие в съемках картины и, если повезет, увидят себя на экране.

Как жители Зеленограда превратились в «елочную игрушку»

Чтобы попасть в кадр, нужно было всего лишь надеть зимнюю одежду и принести новогоднюю атрибутику, будь то елочная игрушка, «дождь», колпак Деда Мороза или бенгальский огонь. Впрочем, попасть в историю «Елок» – это большая удача, учитывая, что на съемки пришло около трех тысяч человек. Но не с улицы — все актеры массовки заранее присылали свои анкеты на адрес организаторов.

В назначенный час площадь Юности в Зеленограде наполнилась огромным количеством людей, готовых встретить Новый год в сентябре. Атмосферу праздника усиливала огромная новогодняя елка на площади и искусственный снег, лежащий на полу.

Еще до начала съемочного процесса артисты выстроились в форме елочной игрушки-шара с импровизированной буквой Z внутри. Такие фигуры, состоящие из местных жителей, также появятся в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Красноярске, Великом Устюге и других городах. Но только «игрушка» в Зеленограде удостоилась собственной буквы Z.

По словам режиссера Антона Богданова, если раньше «Елки» снимались в городах-миллиониках, то теперь решили обратить внимание и на города-спутники. Неслучайно Зеленоград открывает парад «новогодних игрушек».

По словам Антона Богданова, истории снимаются в разных городах для того, чтобы люди почувствовали себя частью одной большой страны и смогли лично принять участие в новогоднем чуде. Но если раньше зритель наблюдал за всем происходящим в зале, то сейчас имеет возможность увидеть себя на экране. В Зеленограде таких желающих оказалось много.

На площади Юности можно было увидеть и родителей с маленькими детьми, и влюбленные парочки, и пожилых граждан. Всех их объединяло огромное желание почувствовать себя настоящими актерами.

Все, что требовалось от новоиспеченных артистов, в число которых вошли и наши корреспонденты, — это принести с собой новогоднее настроение. Улыбаться, смеяться, поздравлять соседей с праздником и искренне верить в наступление Нового года, забыв о сентябрьской жаре на улице.

Но чтобы хоть как-то упорядочить съемочный процесс, режиссер давал собравшимся разные команды. Например, сначала нужно было закричать: «Поздравляем», затем: «Зеленоград, с праздником».

Особый энтузиазм собравшихся почему-то вызвала просьба режиссера крикнуть слоган «Пермь, лови звезду!». Таким образом участники съемочного процесса передавали эстафету другому городу, где также происходит действие новелл. Атмосферу новогоднего чуда создавали горящие огоньки включенных телефонов и искусственный снег, который сыпался на артистов во время съемочного процесса. Как правило, фраза «Снято!» звучала после второго-третьего дубля.

Антон Богданов: «Все самое плохое за эти два года произошло, потому что не было «Елок»

Руководил этой огромной массой людей режиссер Антон Богданов — он же актер из «Реальных пацанов». Сначала он вместе с группой операторов занял позицию на высоте нескольких метров, чтобы снять всю картинку сверху. А потом группа спустилась вниз – снимать крупные планы отмечающих Новый год.

Антон Богданов снимался во франшизе «Елки» как актер. И когда ему предложили снять одну из новелл, он сразу же согласился. А когда поступило предложение возглавить проект, сначала чуть подумал, но в итоге дал согласие.

«Это такая махина, которая очень быстро мчится, поэтому тут надо быть постоянно в тонусе, в работе. Но ничего, справляемся. Люди помогают», — поясняет Антон.

«Елки настоящие» состоят из шести новелл, каждая из которых снимается около недели. Актерский состав пока не разглашается. Но уже понятно, что в новых сериях примут участие и новые актеры.

«Елки» вообще всегда отличались тем, что открывали новые имена, — говорит Антон. — Те ребята, которые снимаются у нас, — абсолютно талантливые. Некоторым из них – по 18-20 лет. У них сейчас горят глаза, ребята только поступили в институт».

На вопрос, не тяжело ли снимать зиму ранней осенью, режиссер ответил так: «Лучше летом снимать зиму, чем наоборот. А вообще, во-первых, такие съемки – это всегда шоу. А во-вторых, в голове возникает диссонанс, поскольку вокруг зелень, а с неба падает снег…»

«Елки настоящие» основаны на реальных событиях. Как рассказал Teleprogramma.pro Антон Богданов, новогодние истории, которые легли в основу сценария, происходили с ближайшим окружением съемочной группы.

«А вот в следующий раз мы надеемся замутить классную, настоящую и я надеюсь, бесконечную народную акцию, когда уже сами зрители будут присылать истории о себе, соседях, друзьях. И на их основе мы попробуем снять кино. Все истории нужно будет присылать на специальный сайт», — сказал Антон Богданов.

Слова Антона говорят о том, что продолжению быть. Притом еще пару лет назад продюсер новогоднего киноэпоса Тимур Бекмамбетов объявил, что проект закрыт. Так почему же его решили возродить снова?

«Мне кажется, что самое плохое за эти два года произошло, потому что не было «Елок»: коронавирус, скачок, валюты. Поэтому не стоит нарушать традиции, — говорит Антон Богданов. — Тимур вообще хотел отойти от дел, но я его уговорил остаться. В итоге он остался художественным руководителем проекта. А раз «папа» при деле, значит все будет хорошо»

Смотрите продолжение кинофраншизы «Елки» уже с 16 декабря во всех кинотеатрах нашей страны!

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