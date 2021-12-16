«Заработаем ли мы деньги?»: Джеймс Кэмерон усомнился в кассовом успехе «Аватара-2»

Знаменитый режиссер опасается, что люди уже не так активно ходят в кинотеатры, как десять лет назад.

Режиссер Джеймс Кэмерон обеспокоен тем, отобьются ли его дорогостоящие сиквелы «Аватара» в прокате.

Знаменитый постановщик работает над ними уже десять лет, потратил миллионы долларов на оборудование и подводные съемки. Но за прошедшее время мир сильно изменился, и нет гарантии, что зрители так же массово пойдут в кинотеатры, как это было с первым фильмом.

«Большой вопрос: собираемся ли мы заработать какие-то деньги? — цитирует Кэмерона издание Entertainment Weekly. — Большие и дорогие фильмы должны приносить много денег. Мы живем в новом мире после коронавируса, после появления стриминга. Может, мы никогда уже не увидим былых цифр. Кто знает? Как карты лягут».

И тем не менее режиссер готовит целых четыре фильма-продолжения, объединенных одним сюжетом.

Напомним, «Аватар» рассказывает об экспансии человечества на далекую планету Пандора, где живут полудикие инопланетяне, по своей культуре напоминающие индейцев. Главный герой с помощью технологий будущего вселяется в тело одного из аборигенов, чтобы проникнуть в их общество, но затем решает остаться с ними и объявляет войну землянам. Первая часть франшизы, вышедшая в 2009 году, стала самым кассовым фильмом в истории кино.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.