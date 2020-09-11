«Никогда не уклоняется от трюков»: Сигурни Уивер снялась под водой для сцены в «Аватаре-2»

10 сентября на официальной странице в Twitter кинофраншизы «Аватар» Джеймса Кэмерона появились новые фото со съемок второго фильма. И тут сразу две новости: съемки проходят под водой и персонаж Сигурни Уивер вернется. А все потому, что на новых снимках 70-летняя актриса как раз запечатлена в создании подводной сцены.

«Сигурни Уивер никогда не уклоняется от трюков, даже если они проходят под водой!» — восхищенно сообщает аккаунт фильма.

Напомним, в первой части героиня Уивер умерла, но ее сознание якобы слилось со священным древом душ. Значит, женщина вполне может вернуться в сюжет в виде духа или нового аватара. На одном их фото она запечатлена в аппаратуре по захвату движения, плавающая в бассейне с пластиковыми шариками. Это говорит о том, что киношникам нужно только ее лицо, а остальное тело персонажа будет прорисовано с помощью компьютерной графики. Но если Сигурни опустили под воду, значит ее движения при плавании создателям картины тоже будут нужны.

Добавим, уже давно известно, что вторая часть «Аватара» будет посвящена морской тематике. Из-за сложности производства и других мешающих факторов фильм выйдет не раньше конца 2022 года. Джеймс Кэмерон снимает материал сразу для трех сиквелов оригинального фильма.