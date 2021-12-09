Во вселенной «Аватара» между первым и вторым фильмом пройдет десять лет

После своего триумфа в кинотеатрах в 2009 году фантастическая франшиза Джеймса Кэмерона «Аватар» более чем на десять лет ушла в подполье, разрабатывая продолжения.

В новом интервью продюсер проекта Джон Ландау поделился, зачем нужен был такой большой перерыв. Дело в том, что киношникам необходимо было написать не один сценарий сиквела, а сразу четыре. Они с Кэмероном хотели, чтобы все четыре продолжения «Аватара» были сюжетно связаны друг с другом и превратились в одну стройную сагу.

Также он приоткрыл некоторые детали сюжета второй части. Любопытно, что на планете Пандора пройдет столько же времени, сколько и в нашей реальности, — десять лет. Главный герой Джейк Салли и его возлюбленная Нейтири уже станут родителями.

«На самом деле нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Какой путь проходят родители, чтобы защитить свою семью?» — цитирует Ландау журнал Total Film.

Мирная жизнь героев прерывается, когда человеческая корпорация RDA возвращается на Пандору, чтобы добывать полезные ископаемые. Джейку придется увести свою семью к океану, где якобы безопасно. Но там он встретит новый клан на’ви, совершенно другой в культурном плане. И похоже, что главному герою снова придется изучать традиции аборигенов, чтобы отбить атаку своих бывших соотечественников.

«Аватар-2» должен выйти через год – в декабре 2022-го.

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