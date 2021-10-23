Бейонсе записала песню для фильма об отце сестер-теннисисток Уильямс

В сети появился трейлер, зрители услышали в нем новый трек американской певицы.

18 ноября 2021 на экраны выйдет фильм «Король Ричард». Американская исполнительница Бейонсе записала для кинокартины трек под названием Be аlive. Об этом сообщает New York Post.

Напомним, «Король Ричард» — фильм об отце двух знаменитых теннисисток Ричарде Уильямсе. Сам он практически никогда не играл в теннис и не особо разбирался в тонкостях тренировок профессиональных спортсменов. Он планировал сделать атлетов из всех дочерей, но настоящий талант показали только две дочери — Серена и Винус.

Режиссер фильма — Рейнальдо Маркус Грин, а главную роль в картине сыграл Уилл Смит. Он и будет воплощать на экране роль отца спортсменок.

Зрители уже могут увидеть трейлер телекартины, ознакомиться с сюжетом и актерским составом. Уже в нем саундтреком идет песня Бейонсе. Фанаты не ожидали услышать любимую исполнительницу, поэтому были приятно удивлены.

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