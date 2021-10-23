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Бейонсе записала песню для фильма об отце сестер-теннисисток Уильямс

В сети появился трейлер, зрители услышали в нем новый трек американской певицы.

Бейонсе записала песню для фильма об отце сестер-теннисисток Уильямс
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

18 ноября 2021 на экраны выйдет фильм «Король Ричард». Американская исполнительница Бейонсе записала для кинокартины трек под названием Be аlive. Об этом сообщает New York Post.

Напомним, «Король Ричард» — фильм об отце двух знаменитых теннисисток Ричарде Уильямсе. Сам он практически никогда не играл в теннис и не особо разбирался в тонкостях тренировок профессиональных спортсменов. Он планировал сделать атлетов из всех дочерей, но настоящий талант показали только две дочери — Серена и Винус.

Режиссер фильма — Рейнальдо Маркус Грин, а главную роль в картине сыграл Уилл Смит. Он и будет воплощать на экране роль отца спортсменок.

Зрители уже могут увидеть трейлер телекартины, ознакомиться с сюжетом и актерским составом. Уже в нем саундтреком идет песня Бейонсе. Фанаты не ожидали услышать любимую исполнительницу, поэтому были приятно удивлены.

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