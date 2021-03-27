У певицы Бейонсе украли платья и сумочки на сумму более миллиона долларов

Преступники взломали хранилища певицы, где лежало ее многочисленное добро.

Богатые тоже плачут: суперпопулярная американская певица Бейонсе стала жертвой воров. Оказывается, у 39-летней артистки в Лос-Анджелесе были целые хранилища, читай склады, с одеждой, сумочками и прочими аксессуарами. Как сообщает западный портал TMZ, в начале марта три помещения с вещами звезды подверглись налету неизвестных, как минимум, два раза — пропали ценные предметы на общую сумму более миллиона долларов!

Певица лишилась дорогих сумочек, платьев, сувениров и прочих вещей, которым не нашлось места в ее особняке. Полиция проводит расследование, но пока никого не задержала.

Издание сообщает, что ранее подобному налету подверглись хранилища певицы Майли Сайрус. В целом, количество подобных преступлений в Америке растет. Возможно, такие громкие случаи отучат звезд хранить ценные вещи вне дома. Но где же их тогда складировать?

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