Музыкальный ролик Бейонсе признан величайшим клипом всех времен

Известный во всем мире музыкальный журнал Rolling Stone составил топ-100 величайших клипов всех времен.

На первом месте оказалось видео певицы Бейонсе под названием Formation, выпущенное в 2016 году. Издание отмечает, что эта песня, как и весь альбом Lemonade, сделали артистку одной из самых известных певиц в Америке и во всем мире. Через множество ярких образов звезда показала, как изменилась жизнь темнокожих в США — от эпохи рабства до первых мест во всех сферах шоу-бизнеса.

Примечательно, что в этом же топе Бейонсе также попала на 12, 29 и 66-е места.

А первая десятка выглядит вот так:

Добавим, что культовый клип группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit попал на 13-ю строчку, за ним идет Take on Me группы A-ha. Знаменитый Baby One More Time от Бритни Спирс – 30-е место, а Bad Romance от Леди Гаги – 33-е.

