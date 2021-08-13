«Я почти не разговаривала»: Бейонсе вспомнила свое детство, которое закончилось очень быстро

4 сентября американской суперзвезде Бейонсе исполнится 40 лет. За месяц до юбилея певица дала большое интервью, в котором обозрела свой пройденный путь. Особенно трогательными оказались слова артистки о ее детстве.

«Я была интровертом, в детстве я мало говорила. Я провела много времени в своей голове, выстраивая свое воображение. Теперь я благодарна за эти застенчивые годы молчания. Стеснительность научила меня сочувствию и дала возможность общаться с людьми, строить отношения с ними. Я больше не стесняюсь, но не уверена, что мечтала бы так же масштабно, как мечтаю сегодня, если бы не те неловкие годы в моей голове», — рассказала Бейонсе журналу Harper’s Bazaar.

Она вспомнила, как в 7 лет начала участвовать в соревнованиях по танцам и пению. Частенько она оказывалась единственной темнокожей девочкой на таких турнирах. Уже тогда будущая звезда осознала, что ей нужно петь и танцевать вдвое усерднее, чем другим детям. В 9 лет артистка начала брать уроки вокала у оперного певца, а к 10 годам я уже записал не менее 50 песен в студии.

В 13 лет у Бейонсе случилась первая вокальная травма из-за того, что она записывала свой голос несколько часов подряд. В тот период она только что заключила свой первый контракт со звукозаписывающей компанией и испугалась, что может потерять голос и, соответственно, карьеру. Врачи на целое лето запретили девушке петь, и ей снова пришлось молчать.

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Подростковые годы певицы были очень тяжелыми. Ключевой для нее стала строчка из Библии: «Вера без дела мертва». Девушка упорно работала над собой и училась. Она чувствовала, что от нее ждут многого, но и сама поставила себе высокую планку, отказавшись от различных радостей детства. По словам звезды, она очень быстро повзрослела.

«Никто в моей школе не знал, что я могу петь, потому что я почти не разговаривала. Моя энергия ушла в Destiny’s Child (R&B-группа, в которой начинала Бейонсе, — Прим. авт.) и в мечту о том, что мы заключим контракт на запись и станем музыкантами. Если что-то не помогало мне достигать цели, я решала не тратить на это время. Я не чувствовала, что у меня было время играть или тусоваться. Я многим пожертвовала и убегала от любых отвлекающих факторов. Как молодая темнокожая женщина, я чувствовала, что не могу облажаться», — вспоминает Бейонсе.

Она также добавила, что, выйдя на сцену, мечтала разрушить все стереотипы о темнокожих звездах: что у них всегда есть проблемы с наркотиками, алкоголем или агрессией. В 20 лет певица уже не сомневалась, что достигнет вершины, а в 27 стала независимой от продюсеров и основала собственный лейбл. Сегодня Бейонсе — одна из самых известных и высокооплачиваемых певиц в мире. В ее копилке 28 «Грэмми» и более 400 других музыкальных наград.

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