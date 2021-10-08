В новой комедии Юрий Стоянов сыграет мальчика в теле дедушки

Новая роль комедийного актера Юрия Стоянова оказалась еще более экстравагантной, чем в сериале «Вампиры средней полосы». В новом проекте 64-летний артист сыграет мальчика, оказавшегося в теле собственного деда.
Это будет комедия под названием «Друг детства». 7 октября ее представили на питчинге Министерства культуры, сообщает «КиноПоиск».
По информации издания, главный герой также превратится в крысу, причем животное сохранит черты лица актера. Для этого киношники будут использовать современную компьютерную графику.
Напомним, что за последние годы талант Стоянова значительно перерос рамки «Городка». Он снялся в научно-фантастическом сериале «Гости из прошлого», исполнил роли следователя в сериале «Марлен» и старейшины вампирского рода в «Вампирах средней полосы».
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