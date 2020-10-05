Юрий Стоянов изобрел машину времени в новом сериале СТС «Гости из прошлого»

Семьи ученого из 1982-го и бизнесмена из 2020-го будут вынуждены жить вместе.

26 октября на канале СТС стартует показ комедийного сериала «Гости из прошлого», который соединит на одной жилплощади два временные эпохи.

По сюжету, в 1982 году советский профессор в исполнении Юрия Стоянова сооружает в себя дома машину времени (привет Ивану Васильевичу!), и в итоге одна половина его квартиры остается в 80-ых, а вторая оказывается в нашем времени. В современном мире на этих квадратных метрах живет бизнесмен со своей семьей, которому соседи из прошлого совсем не нужны. Отдельный сюжет будет касаться внука профессора, который ждал 38 лет, чтобы предотвратить некое трагическое событие. В сериале он представлен и ребенком, и взрослым мужчиной.

В создании декораций квартиры советского ученого участвовала вся съемочная группа. Коллеги принесли на площадку домашний раритет родом из 80-ых.

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Кстати, исполнитель главной роли Юрий Стоянов признается, что никогда бы не воспользовался машиной времени в личных целях.

«Хотя совершил очень много ошибок, и было много горя. Я такой, какой есть, потому что прожил ту жизнь, которая была. Ничего не хочу менять даже гипотетически», — говорит 63-летний актер, хотя отмечает, что с удовольствием познакомился бы с Чарли Чаплином.

Кроме Стоянова, в проекте снялись Людмила Артемьева, Михаил Трухин, Алексей Макаров, Сергей Юшкевич и другие артисты.

Добавим, что саундтрек к сериалу записали исполнители Елка и Звонкий. К песне уже снят клип, который режиссировал продюсер картины Резо Гигинеишвили.

Смотрите сериал «Гости из прошлого» с 26 октября — с понедельника по четверг, в 19:00 — на канале СТС.