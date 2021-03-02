«Российский Коломбо»: 8 марта стартует детективный сериал «Марлен» с Юрием Стояновым

8 марта зрителей канал НТВ ждет большая премьера — детективный сериал «Марлен». Это история об эксцентричном следователе, который занимается криминальными делами в среде столичной богемы. Нестандартный сыщик и сам подрабатывает актером, поэтому фальшь чувствует за версту. Интересная особенность, когда кто-то рядом с ним говорит правду, мужчина чихает, а вот если собеседник лжет реакции не происходит. Главную роль исполнил народный артист России Юрий Стоянов.

«В какой-нибудь закрытой служебной характеристике про моего героя написали бы: «следователь старой формации». С моей точки зрения, в нем много хорошего, а юмор высекается вследствие того, что внутри него сталкиваются разные времена: то, в котором он сформирован, и то, в котором он работает сейчас», — говорит 63-летний актер.

Марлена постоянно мотает из стороны в сторону: то он артист, то серьезный следователь. Однако эта двуличность помогает ему ориентироваться в мире звезд и раскрывать запутанные дела, связанные с творческими личностями. Стоянов называет своего героя «российским Коломбо».

Насколько персонаж получился оригинальным, зрители смогут оценить 8 марта в 21:20 на канале НТВ.

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